Gaza oggi | il ruolo di Iran | USA e Egitto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Le notizie divedono il conflitto non migliorare, con un crescentedie Usa sulla Striscia. L’IDF ha annunciato il ritiro di tutte le truppe di terra al sud della Striscia di. Ciò avviene dopo ben circa 4 mesi di massacro. Resta solo la Brigata Nahal per mantenere in sicurezza il “Corridoio Netzarim” che attraversa la Striscia die si avvicina al Zibbutz “Beeri” tagliando da Nord a Sud. Dopo questa notizia molti sfollati di Rafah intendono rientrare a Khan Yunis. Yoav Gallant ha chiarito che: “il ritiro delle truppe da Khan Yunis è stato condotto nel momento in cui Hamas ha cessato di esistere come struttura militare in città. (…)le nostre forze hanno lasciato l’area per prepararsi alle loro future missioni, inclusa la ...