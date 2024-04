Gaza | media | 15 morti in raid di Israele su Maghazi e Khan Yunis

(Di martedì 9 aprile 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che cinque persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera un edificio del campo profughi di, nel centro della Striscia di. Sempre secondo la Wafa altri dieci cadaveri tra cui quelli di sei bambini sono stati recuperati a nordovest di, nel sud dell'enclave palestinese. Il bilancio delle vittime nella Striscia didal 7 ottobre è di almeno 33.207e 75.933 feriti, afferma il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

7.20 I negoziati per una tregua a Gaza stanno facendo " progressi " al Cairo.Lo riporta il canale televisivo egiziano Al Qahera News citando una fonte egiziana di alto rango. Israele e Hamas hanno ... (televideo.rai)

Medio Oriente. Israele diviso, ma compatto contro l’Iran - La guerra ad Hamas non può fermarsi, ma adesso nel mirino c’è anche Hetzbollah. Restano le divisioni politiche ...italiaoggi

Israele pronto per l'attacco a Rafah, Netanyahu: "C'è una data" - Per il premier israeliano Netanyahu, non ci può essere vittoria su Hamas senza l'operazione nella città meridionale della Striscia ...adnkronos