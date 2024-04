Gaza | Macron strappa con la Germania | ' cessate il fuoco' in una lettera congiunta con Egitto e Giordania

Jordan, Egypt and France call for ceasefire in Gaza - ROME (ITALPRESS/MNA) - Jordanian King Abdullah II, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and French President Emmanuel Macron have called for an "immedia ...italpress

Cnn: Iran attaccherà Israele con miliziani, non direttamente. Turchia limita l'export verso Israele - Pentagono: se Israele si fermasse Hamas continuerebbe attacchi Se Israele cessasse le ostilità "dubito fortemente" che Hamas fermerebbe i suoi attacchi contro lo Stato ebraico: lo ha dichiarato il Seg ...msn

Cipollotti vietati e autarchia musicale - Le dittature si riconoscono (anche) dal tentativo di regolamentare gli aspetti più minuti della vita dei loro cittadini, solo di nome. Spesso, questo tentativo ha connotati grotteschi — a patto di pot ...corriere