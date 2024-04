Gambizzato in strada a Milano | si cerca una sola persona

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Si chiama Alessandro A. l'uomonel tardo pomeriggio in viale Marche a. Dalle prime indagini dei carabinieri sembra che a sparare sia stato un unico aggressore che con il volto coperto da un cappellino si sarebbe avvicinato al 40enne, con precedenti per rapina, truffa e spaccio, e gli avrebbe sparato verosimilmente con un revolver centrandolo a entrambe le gambe. Un elemento suffragato dall'assenza di bossoli sulla scena. Alessandro A. stava raggiungendo la sua auto, una Lancia Delta, parcheggiata sul marciapiede al cui interno c'era il suo cane. L'aggressore - secondo le prime testimonianze - sarebbe fuggito a piedi in direzione di via Paolo Bassi. Gli investigatori dell'Arma della compagnia Duomo sono alla ridi telecamere di sorveglianza per ricostruire l'arrivo e la fuga dell'autore.

