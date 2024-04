Gaeta Installazione pontili nello specchio d’acqua del quartiere storico? il sospetto di D’Amante e Scinicariello

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 9 aprile 2024)– Gli interessati non hanno voluto credere ai loro occhi quando hanno letto l’ultimo rigo di un comunicato stampa “per il quale non ci sono approfondimenti da fare in quanto i provvedimenti sono sottoposti a segreto d’ufficio”. A dirlo è stato dagli Stati Uniti, dove si trova in questi giorni, il dirigente della sede L'articolo Temporeale Quotidiano.