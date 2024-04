Gabry Ponte in concerto a Cattolica il 7 agosto | info e prezzo dei biglietti

(Di martedì 9 aprile 2024) Rimini, 9 aprile 2024 - Un'icona italiana della musica da ballare sbarca in riviera romagnola, per celebrare 25 anni di carriera., dj e producer con numeri da record, si prepara a infiammare l'arena della Regina di(Rn) il 7, per quella che è la terza tappa di un piccolo tour estivo italiano che lo vede esibirsi anche al Rock in Roma, a Francavilla al Mare (Ch), a Gallipoli (Le) e a Villa Bellini (Ct). Per ulteriorirmazioni sul live, consultare il sito di Livenation. Chi èNel corso dei 25 anni di carriera, il dj torinese b ha collezionato oltre 3 miliardi di stream globali, 3 dischi di diamante, 44 dischi di platino e 24 dischi d'oro, ai quali vanno aggiunti gli oltre 15 milioni di ascoltatori mensili che ha attualmente ...

