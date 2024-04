Futsal Euro 2026 Titani in partenza per l’Austria Primo scoglio il quotato Israele

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Tutto è quasi pronto. La Nazionale sammarinese diè prossima allaper Eisenstadt, in Austria, dove questa settimana gli occhi saranno tutti puntati sul turno preliminare di qualificazione aglipeiche si terranno in Lituania e Lettonia. I ragazzi di Roberto Osimani partiranno domani alla volta della località austriaca e la prima sfida del gruppo B sarà giovedì alle 14 contro. Il giorno seguente, venerdì, subito una nuova battaglia contro i padroni di casa del(calcio d’inizio alle 18) mentre l’ultima partita è in programma domenica alle 14 contro la Bulgaria. Al termine del turno preliminare saranno le prime due classificate di ogni girone ad accedere alla fase principale di qualificazione, il main round che si svolgerà in Lettonia e Lituania ...