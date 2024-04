Furiosa | George Miller sulla star del film Anya Taylor-Joy | “Ha qualcosa di mistico”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 aprile 2024), che si prepara a tornare nelle sale con l’attesissimo, prequel di Mad Max: Fury Road, ha elogiato la performance delladel-Joy, svelando perchè l’abbia scelta per il ruolo dell’Imperatrice. “C’èdiin lei“, ha dichiarato durante una conversazione sul palco della Palace Ballroom del Caesars Palace per ritirare il premio internazionale alla carriera cinematografica assegnato dal CinemaCon e dalla National Association of Theater Owners. “C’èdiin lei, eppure c’è un’accessibilità. Ho imparato che è una persona molto, molto disciplinata, anche se è molto giovane. Era una ballerina di danza classica. ...