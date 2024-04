Funghi sott’olio | uso quelli del supermercato | la mia ricetta é facile e veloce

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 aprile 2024) Isono una prelibatezza! Possiamo presentarli come aperitivo stuzzica-appetito al posto delle solite olive, delle noccioline americane o della patatine confezionate. Sono deliziosi aggiunti alle insalate o ben sgocciolati come contorno. Di solito acquisto la confezione da 800 gr di pleurotus, sono senza terra e facilissimi da preparare, rimangono bianchissimi e con un gusto davvero delicato. Una volta pronti, possiamo impreziosirli come preferiamo, anche se aglio, prezzemolo e peperoncino sono, a mio parere, una combinazione perfetta per regalare una marcia in più a questa preparazione. Per conservarli a lungo, possiamo trasferirli in barattoli di vetro a chiusura ermetica. Sterilizziamoli con cura, qui trovate le istruzioni per compiere ogni passaggio in modo corretto. Riponiamoli poi in un luogo fresco e asciutto; potremo ...