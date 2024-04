Frosinone Omicidio Willy Monteiro Duarte | oggi il pronunciamento della Cassazione

(Di martedì 9 aprile 2024)– Martedì sarà scritto l’ultimo capitolo, a meno di clamorosi colpi di scena, sulla tragedia di, il 21enne aspirante cuoco di Paliano ma di nazionalità capoverdiana massacrato di botte e assassinato nella notte tra il 5 ed il 6 settembre 2020 in largo Oberdan a Colleferro nel tentativo di salvare un L'articolo Temporeale Quotidiano.

Una persona è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite dopo una Sparatoria avvenuta poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone . Secondo una prima ... (ilfattoquotidiano)

Frosinone – condanna to a 24 anni di reclusione con le attenuanti generiche quando la Procura della Repubblica di Frosinone ne aveva chiesto uno meno. Ha conosciuto questo epilogo giovedì il ... (temporeale.info)

Omicidio in spiaggia a Torvaianica, c'è un sesto indagato: era rivale di Diabolik - L'uomo, 36 anni di origini albanesi, era contrapposto al gruppo di Selavdi Shehaj, detto 'Passerotto' e vicino a Giuseppe Molisso, il Re di Tor Bella Monaca ...romatoday

Omicidio Willy Monteiro: oggi la sentenza in Cassazione - È prevista per oggi la sentenza della Corte di Cassazione per l'Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso nel settembre del 2020 ...ilcorrieredellacitta

Omicidio Torvaianica, chi è il sesto indagato legato ai nemici di Diabolik. «È vicino a Molisso» - Omicidi che si intrecciano, mandanti che si mescolano: nel groviglio della mala romana e dei delitti "eccellenti" spunta un nuovo nome nel processo per l'Omicidio di Selavdi ...ilmessaggero