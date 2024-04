Frattesi stravolge Udinese-Inter | confermandosi MVP in un aspetto

(Di martedì 9 aprile 2024) Davidedecide(1-2) all’ultimo minuto, con l’ennesimo gol vittoria della sua stagione. Che lo conferma uno dei migliori in una specialità. SEMPRE LUI – Davideè l’uomo del destino nella stagione 2023/24 dell’. Infatti è suo il volto che si rivedrà in molti highlights della stagione, avendo segnato almeno due gol pesantissimi. Fino al 94? didi ieri, era solo quello siglato all’ultimo minuto col Verona dello scorso 6 gennaio. E ora c’è anche quello di Udine, che arriva con modalità pressoché identiche (compreso il legno colpito da un compagno), e che avvicina sempre più l’all’obiettivo finale. Un altro gol dal peso specifico colossale, che evidenzia una volta di più l’abilità superiore di ...

FINALE! Ecuador-Italia 0-2: dura solo 45' una bella prova di Bellanova - In campo questa sera l'Italia per la seconda amichevole in terra statunitense: esordio da titolare per Bellanova ...toronews

Le pagelle dell'Italia - Pellegrini è in fiducia, Barella da Capitano. E una Bella sorpresa - Ecuador-Italia 0-2 Vicario 6 - Nei primi vagiti della partita si prende un paio di rischi in fase di costruzione. Ne esce bene e poi può assistere.tuttomercatoweb