Francini show “Forte e Chiara“ va in tv | Il bello della provincia

(Di martedì 9 aprile 2024) È la vita di una ragazza di. "Normale nella sua straordinarietà", precisada Campi Bisenzio. Dopo essersi raccontata in un libro e in uno spettacolo teatrale, ora, sempre rigorosamente con lo stesso titolo,, lo fa in unotelevisivo. Tre prime serate in diretta su Raiuno dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, da domani. E tra i suoi ospitiprima puntata, oltre a Luca Argentero, Laura Chiatti, Nino Frassica, Lillo e agli amici ‘toscanacci’ come lei, Pieraccioni-Conti-Panariello, annuncia a sorpresa anche il cardinal Gianfranco Ravasi., dopo tanta televisione e cinema, ora per la prima volta unotelevisivo tutto suo. "Mi riempie d’orgoglio poter condividere la mia storia ...

