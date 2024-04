Francesco Risso e la vitalità creativa di Marni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) Nelle fasi iniziali della sua ultima collezione per, il designer quarantunenne della maison, ha ricoperto di carta ogni centimetro del suo studio milanese: pavimento, pareti, tavoli e sedie. Ha fatto tabula rasa, «cancellato tutte le informazioni che ci circondano», spiega, così da potere «agire in modo istintivo». In sostanza, lo studio si è trasformato in una caverna e lui è ritornato a una condizione primordiale. Qualcosa di sconcertante per gli habitué dello studio, come racconta un assiduo collaboratore del marchio, Babak Radboy, direttore artistico e brand strategist ben conosciuto per il suo lavoro con il designer Telfar Clemens. «Non so come spiegarlo, ecco, sembrava una strana specie di bozzolo…». Per isolare totalmente la “grotta del design”,ha poi bandito qualunque tipo di ...