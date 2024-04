Francesca Cipriani torna in tv e lascia di stucco Fagnani | la gaffe su Siddharta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024)in tv ed è subito show. Perché, showgirl simpaticissima, nata sotto il segno della tv firmata d'Urso e dei reality, adessoin video a Belve (l'intervista su Rai2 andrà in onda stasera, attesa anche per quella a Fedez). Lamanca da tempo dalla televisione: il Grande Fratello vip (con la proposta di matrimonio) e l'Isola dei famosi con Giucas Casella che la addormenta in elicottero. Poi le liti in tv ai tempi della d'Urso e del famoso ascensore di "Live" ai tempi del Prati-gate. Appunto, altri tempi. Quella tv, che ha dato spazio e voce a tanti personaggi del web e dei reality, sembra non esistere più. Ora, però, larisponde alla chiamata di. "Ho subito un bullismo accanito, volevo ...