FOTO – Sanchez oltre la scaramanzia | eloquente dopo Udinese-Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)non sembra essere particolarmente scaramantico.di ieri sera, l’attaccante cileno oggi ha messo un messaggio dove va benla certezza di quello che potrà succedere non prima di tredici giorni. LA SICUREZZA – Alexisnon ha più dubbi su come andrà a finire la Serie A. La storia del cileno su Instagram è: due stelle, con una suadi ieri sera. Un modo per dire come, per lui, il discorso per il titolo sia ormai già definito, nonostante manchino ancora otto punti all’aritmetica. E, come noto, prima come minimo del derby col Milan di lunedì 22 non sarà possibile renderlo realtà. Questa la storia di, che non lascia molto spazio all’immaginazione. Per lui sarebbe il secondo ...