FOTO – Infinitamente | immensamente Frattesi | «Vi amo!»

(Di martedì 9 aprile 2024) Davidesi è liberato di un peso enorme questa sera in Udinese-Inter. Un altro gol da 3 punti, un altro gol da Scudetto. Il suo post su Instagram ha poche parole, ma importanti. UOMO-SCUDETTO – Daviderappresenta a pieno l’uomo Scudetto della stagione 2023-2024 dell’Inter. Due gol a distanza di quattro mesi, ma che sono di un’importanza magistrale. Da quello con il Verona al tap-in di oggi con l’Udinese, il centrocampista ci ha preso gusto e sta consegnando il trofeo nelle mani di Simone Inzaghi. Una serata del genere rimarrà nella storia recente nerazzurra, il giocatore ha scritto su Instagram qualcosa di incisivo verso i tifosi e i compagni. Una giornata da ricordare nella carriera di. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...