FOTO ‘Che vinca o che perda’ | l’abbraccio squadra-tifosi vale più di una promessa

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiFinalmente. Non c’e’ altro modo per esordire dopo aver assistito alla sfida tra Benevento e Juve Stabia. Finalmente un pubblico, quello giallorosso, coinvolto completamente, caloroso, pieno, rumoroso e appassionato, come poche volte si era visto in questa stagione. Un incitamento costante, sin dalle prime battute, coi decibel che sono aumentati in occasione di gol mancati (non tanti a dir la verità), dei tanti cartellini gialli non assegnati dal direttore di gara (e questi sono stati tanti non assegnati) e delle due proteste per rigori non concessi (uno con piu’ dubbi dell’altro). Stavolta c’era un obiettivo importante: far capire che al Vigorito il fattore campo e’ ancora capace di fare la differenza e che può trascinare anche lain campo. Una dimostrazione e’ stata la carica die panchina quando l’atmosfera ...