Forlì | Gaiola chiede scusa ai tifosi | Ma non abbiamo staccato la spina

(Di martedì 9 aprile 2024) Tre indizi fanno una prova, sosteneva la regina del giallo Agatha Christie. Ebbene, traslando il concetto al calcio, ilha dato tre volte l’indizio di essere in crisi, subendo 10 gol in tre partite. La prova inconfutabile è diventato il derby perso (3-0) al ‘Benelli’ contro il Ravenna. Riccardo, capitano del: il Ravenna è superiore o ilè stato troppo brutto per essere vero? "Nonostante il punteggio potrebbe indurre a pensarla diversamente, non credo che il Ravenna sia più forte di noi. Purtroppopagato caro gli errori commessi". Appunto. Gli errori sotto porta e in difesa sono figli della mancanza di concentrazione, lucidità o motivazioni? "Escludo la mancanza di motivazioni, piuttosto si tratta di errori dipesi da disattenzione e poca freddezza nelle fasi ...