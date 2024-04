Football Americano Aquile travolgenti | battuta anche Ravenna

(Di martedì 9 aprile 2024) Successo netto (60-6) delledomenica, con la squadra di coach Pippin che ha mostrato di non aver risentito della pausa lunga, imponendosi fin da inizio gara sui pur volonterosi Chiefs. Primo quarto perfetto per gli estensi che ricevono il kickoff iniziale e con Cerullo ritornatore arrivano fino alla metà campo prima di consegnare palla a Scaglia e soci. Bastano un paio di pass ben piazzati per Gardinale e Medini e l’offense estense è già nella red zone avversaria dove conclude il lavoro Sicignano con una bella corsa per il 6 a 0 parziale malgrado l’ostinata difesa degli ospiti. Non arriva il punto addizionale e i Chiefs salgono in cattedra ma la difesa estense ben disposta da coach Gordon costringe i ravvenati al punt che cade corto sulla metà campo. Il drive offensivo estense è orchestrato su un bel passaggio per Medini che entra in ...

Kenyan Football must stop 'shooting itself in foot' amid FKF dispute - Kenya's hopes of reaching the World Cup will be over prematurely unless the country stops "shooting itself in the foot".sports.yahoo

Buena Vista Football announces schedule for 2024 season - Buena Vista University announced its Football schedule for the 2024 season with the Beavers kicking off the season hosting Benedictine University on Sept. 7th and its season finale hosting University ...msn

Un turno da dimenticare per le lombarde . Rhinos e Frogs Legnano finiscono al tappeto - La quinta giornata di I Divisione di Football Americano vede Rhinos Milano e Frogs Legnano sconfitti. Dolphins Ancona e Guelfi Firenze confermano la loro forza in classifica.ilgiorno