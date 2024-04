Food festival Il giro del mondo della cucina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) EMPOLI Che fosse nell’aria, lo avevamo capito. Adesso è ufficiale. L’associazione culturale Jump Live di Empoli lancia una nuova programmazione di eventi al parco di Serravalle di Empoli, zona Green Bar, in collaborazione con SintesiMinerva e il patrocinio del Comune di Empoli. Un viaggio itinerante tra le tipicità toscane, del territorio locale, siciliane, pugliesi, abruzzesi, napoletane fino ad arrivare alle specialità cinesi, giapponesi e thailandesi: ecco il “” tra street, musica, animazione e intrattenimento. Quando? Dall’11 al 14 aprile, il parco di Serravalle ospiterà sapori davvero autentici: truck da ogni parte d’Italia e non solo che metteranno alla prova anche i palati più esigenti. Il tutto accompagnato da serate di musica live per tutte le età e laboratori per i più piccoli. Gli orari: dalle 18 alle 24 ...