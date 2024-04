Follia di Cristiano Ronaldo | dopo la meritata espulsione minaccia anche l’arbitro VIDEO

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024, da quando è in Arabia Saudita, si è reso protagonista di molte intemperanze e piccole follie dentro e fuori dal campo. Nell’agosto del 2023un goal si fece il segno della croce, un gesto che faceva abitualmente quando giocava in Europa. Quel gesto però nel paese arabo è vietatissimo e chi lo compie rischia di essere accusato di proselitismo religioso e di finire in carcere. Nonostante la gravità del gesto tutto gli fu perdonato, poiché CR7 rappresenta una sorta di testimonial del calcio arabo, essendo stato uno dei primi top player a trasferirsi lì. Quest’anno le cose all’Al-Nassr dinon stanno andando molto bene: fuori dalla lotta per il campionato e fuori dalla Champions League asiatica, da ieri sera è fuori ...

