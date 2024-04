Follia a Crotone | calciatori aggrediti dopo una sconfitta | bastonate in spiaggia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Al peggio non c’è mai fine e quando si registrano episodi del genere, purtroppo, non si può più parlare di sport, di fede calcistica e tifo. Nella giornata di ieri, a, è avvenuto un episodio davvero increscioso: una ventina di pseudo tifosi, al momento ignoti, ha aggredito quattrodel, che si trovavano incon le famiglie. L’episodio è avvenuto ieri in località Scifo: i quattro giocatori sono stati malmenati e presi ae hanno subito diverse contusioni. Un fatto gravissimo accaduto al culmine di una stagione negativa per la squadra che milita nel girone C della serie C e all’indomani dellasubita in casa dal fanalino di coda Brindisi. Sull’accaduto sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura diche ...