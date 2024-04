(Di martedì 9 aprile 2024) "Nelavremo messo inla". Lo ha annunciato l'ad di Fincantieri, Pierroberto, in videocollegamento dagli Stati Uniti con Selecting Italy, l'evento per attirare investimenti stranieri in Italia. "Abbiamo ridotto del 32 per cento le emissioni fuori dalla sala macchine", ha spiegato, precisando che occorrerà un "ecosistema, dunque non solo un nuovo tipo di carburante ma un nuovo carburante che abbia prezzi idonei e che si possa trovare in banchina".ha sottolineato quella che ha definito "l'economia dell'idrogeno". "Bisogna lavorare tantissimo sulle competenze", ha concluso, ad esempio "il refitting sarà una opportunità gigantesca perché le navi da ...

Folgiero, nel 2035 in acqua la prima nave a zero emissione - "Nel 2035 avremo messo in acqua la prima nave a zero emissione". Lo ha annunciato l'ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in videocollegamento dagli Stati Uniti con Selecting Italy, l'evento per at ...ansa

Fincantieri, maxi ordine a Miami per otto navi con Norwegian Cruise - Quattro navi da crociera “giganti” con una lettera d’intenti per altre quattro. Folgiero: «Accordo monumentale. Alleanza strategica» ...nordesteconomia.gelocal

Fincantieri: mega ordine dal gruppo Ncl per quattro navi più quattro in opzione - Norwegian Cruise Line Holdings ha commissionato due navi destinate al brand Regent Seven Seas Cruises e altrettante a Oceania Cruises.travelquotidiano