Firenze | spaccata in via dell' Ardiglione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Amaro risveglio questa mattina, 9 aprile, in via, per gli uffici amministrativi di Sforno, Il Santo bevitore e Il Santino, tre eccellenze gastronomiche d’Oltrarno che fanno capo alla stessa proprietà: ignoti nella notte hanno infranto la vetrina e si sono introdotti nel fondo. I ladri però sono andati via a mani vuote perché non hanno trovato nessun valore da arraffare; tuttavia hanno causato un consistente danno agli infissi. Se le spaccate alle vetrine sono una piaga un po’ in tutta la città, ultimamente bersagliata dai topi di locali ultimamente è proprio la riva sinistra’Arno: solo per citare alcuni dei casi più recenti, tre settimane fa i ladri si introdussero all’interno del Santarosa bistrot, sul lungarno Santa Rosa, dove oltre ai danni ...