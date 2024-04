Firenze | sfonda il guardrail e vola in una scarpata | lascia lì l’auto e torna a casa come se niente fosse

Boato stanotte, 26 marzo 2024, in via Marconi, a Firenze : intorno alle 3,30 un' auto usata come ariete ha sfonda to la vetrina di un negozio di ottica . E' stata portato via merce per un valore di ... (firenzepost)

Hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio di ottica in centro a Firenze con un'auto rubata e in 30 secondi hanno rubato di tutto. I tre, tutti rumeni e senza fissa dimora, sono stati ... (fanpage)

Firenze, nasce un nuovo giardino 'sensoriale' in via Canova - Un nuovo giardino ‘sensoriale’ e inclusivo a Firenze, in via Canova, dove finora era presente solo un prato incolto e inutilizzabile, con nuovi spazi per la convivialità, nuovi giochi, alberi e percor ...055firenze

Firenze come Parigi, a Palazzo Borghese in scena “Moulin Rouge” per Ant - Firenze, 8 aprile 2024 - Sullo sfondo del Moulin Rouge, Firenze per una notte si immerge nella magica atmosfera parigina. Con l'organizzazione di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi Ant ( ...lanazione