Fiorentina | arbitro israeliano nell'andata dei quarti di Conference League

PLZEN, Biglietti esauriti. Il menù VIP con la... Fiorentina - foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom Come informa la Fiorentina attraverso il proprio sito, domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10:15, presso il campo di allenamento del Viola Park… Leggi ...informazione

Pagina 2 | Retroscena Allegri: lo sfogo con i dirigenti e i quattro motivi della rabbia - Non ha gettato la spugna, Max, come potrebbe pensare qualcuno. E come potrebbe lasciare intendere la sensazione che, in estate, le strade di allenatore e Juventus possano dividersi, dopo otto stagioni ...tuttosport

CONFERENCE LEAGUE - Viktoria Plzen-Fiorentina, arbitra l'israeliano Orel Grinfeeld - L'israeliano Orel Grinfeeld è l'arbitro designato per Viktoria Plzen-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì alle 18.45. Grinfeeld sarà coadiuvato dagli assis ...napolimagazine