Finto finanziamento Truffato sambenedettese

(Di martedì 9 aprile 2024) Udienza vivace del processo in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia che vede un uomo di 47 anni originario di Bari e una donna di 51 anni di San Benedetto accusati di aver orchestrato, attraverso una società di finanziamenti, una truffa ai danni di unche, assistito dall’avvocato Francesco Paoletti, li ha denunciati. L’uomo è stato indagato quale titolare della società e la donna nella veste di consulente finanziaria. la truffa sarebbe stata messa in atto promettendo falsamente alla società di cui ilè titolare la loro consulenza per ottenere undi un milione di euro grazie all’intervento nientemeno che del principe dei cavalieri di Malta sovrano ordine. Unche però avrebbero più volte rimandato, adducendo le più svariate scuse. ...