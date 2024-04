Finge la propria morte | pur di non pagare gli alimenti alla moglie

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Nella strana cronaca della vita, si delineano narrazioni tanto eccentriche quanto straordinarie. Tra queste vicende, frequentemente si celano tragedie personali e strategie estreme per sfuggire agli obblighi finanziari. È il caso di Jesse Kipf, un uomo statunitense del Kentucky, che ha recentemente confessato di aver ideato un piano fuori dal comune per eludere il pagamento dell’alimentazione dellae dei figli Ha inscenato laJesse Kipf, 39 anni, ha confessato davanti ai giudici di aver commesso frode informatica e furto d’identità. Il suo metodo? Ha ottenuto accesso al sistema di registro dei decessi delle Hawaii, dove ha falsificato un certificato diattribuendolo a se stesso. Utilizzando le credenziali di un medico di un altro stato, ha applicato una ...

Follia CR7: gomitata, rosso e minacce ad arbitro - Gomitata ad un avversario, rosso e minaccia all'arbitro col pugno: protagonista in negativo Cristiano Ronaldo nella semifinale di Supercoppa d'Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, vinta da Milinkovic e ...ansa

USA: Finge il suo decesso per non pagare il mantenimento dei figli - Jesse E. Kipf, un padre del Kentucky, ha ammesso di aver simulato il proprio decesso per evitare di pagare oltre 115mila dollari alla sua ex moglie per il mantenimento dei loro figli.news.fidelityhouse.eu

Calcio: follia CR7, gomitata, rosso e minacce ad arbitro - (ANSA) - ROMA, 09 APR - Gomitata ad un avversario, rosso e minaccia all'arbitro col pugno: protagonista in negativo Cristiano Ronaldo nella semifinale di Supercoppa d'Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, v ...tuttosport