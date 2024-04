Fine Ramadan e lo stop alle lezioni | “Nessuna richiesta a Unibo | solo un augurio”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Bologna, 9 aprile 2024 – Mancano poche ore alladel: questa sera, infatti, i musulmani termineranno il periodo sacro dedicato alla preghiera e al digiuno e domani a pranzo festeggeranno l’Eid-al-fitr, una delle principali festività del mondo islamico. Intanto, in città tiene banco il dibattito riguardante un possibiledelleuniversitarie per permettere agli studenti musulmani di festeggiare con la propria famiglia. La proposta è arrivata dai dai Giovani musulmani d'Italia, a cui ha fatto seguito la risposta del rettore. In sostanza, Molari ha precisato che il calendario didattico viene preparato in anticipo rispettofeste nazionali, ma gli studenti sono liberi di festeggiare. Il rettore ha poi specificato di non avere ancora ricevuto una ...