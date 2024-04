Find my device | Google annuncia il suo tracciatore per trovare gli smartphone Android persi

Sembra che la rete "Trova il mio dispositivo" di Google, in ritardo per colpa di Apple , consentirà di localizzare smartphone da spenti . L'articolo Pixel 8 localizzabili da spenti nella nuova rete ... (tuttoandroid)

Come funziona Find My device di Google, l'alternativa a Dov'è di Apple - Il sistema per localizzare dispositivi e oggetti sfruttando l'ecosistema proprietario, ecco tutto ciò che c'è da sapere ...wired

Cosa supporta il Find My device di Google - Google è in procinto di lanciare la tanto attesa rete Find My device. Con le recenti notifiche via e-mail che lasciano intendere un rilascio imminente, gli utenti… Leggi ...informazione

Google Find My device per trovare lo smartphone - Google ha avviato il rollout di Find My device che permette di trovare un dispositivo con l'aiuto di altri utenti che condividono la posizione.punto-informatico