Filma gonna di una liceale sulle scale mobili | arrestato poliziotto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 aprile 2024) Mentre una ragazza salive, unha deciso di registrare unto intimo inquadrando sotto la suaI poliziotti hanno il compito di rappresentare la legge, difendendone i valori e garantendone l’applicazione. Un lavoro arduo, duro, ma necessario per la tutela del singolo cittadino e di tutta la società. Un mestiere che, oltre al regolare svolgimento della propria mansione, prevede anche che chi lo svolge si presenti come esempio per gli altri. La polizia ha il dovere di mettersi in mostra come modello per gli altri, come riferimento da seguire per gli abitanti se voglio comportarsi nel modo corretto e previsto dalle leggi nazionali. Non è quindi permesso compiere un errore – di una certa gravità, ovviamente -, non è concesso lasciarsi andare a ...