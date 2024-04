FI | Gruppo Maresca e FDI | “Approvato un emendamento contro il parere tecnico del dirigente competente”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa maggioranza di centrosinistra del consiglio comunale di Napoli ha, andandoildel, unal dup che prevede l’applicazione del salario minimo di 9 euro all’ora per tutti i lavoratori di ditte e società che hanno rapporti con il Comune. Si tratta di un provvedimento demagogico ed inutile in quanto, come sottolineato dalladott.ssa Fedele, “la clausola sociale è già prevista dal codice degli appalti, analogamente il costo della manodopera va già considerato secondo i contratti collettivi di riferimento”. Riteniamo che il provvedimento oltre a non determinare alcun effetto positivo per i lavoratori possa addirittura essere ...