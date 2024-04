Fertilità | studio italiano sulle chance di gravidanza dalle cellule crioconservate | +30% di procedure ogni anno dal 2016

(Di martedì 9 aprile 2024) La preservazione dellaattraverso il congelamento degli ovociti femminili sta prendendo sempre più piede in Europa, Italia compresa, e nel mondo, complici anche le dichiarazioni di personaggi famosi che hintrapreso questa strada, per motivi medici o per scelta personale. In media, lein entrambi i casi sono aumentate del 25-30%-all’dalsecondo la Società americana per le tecnologie di riproduzione assistita (SART) e la Società europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE), con punte al 46% e al 70% nel biennio 2020–2021 rispettivamente negli USA e in Australia-Nuova Zelanda. A fotografare la situazione è un nuovodel gruppospecializzato in medicina della riproduzione Genera, pubblicato sulla rivista Fertility ...

Radice di maca, per fare il pieno di energia e alleata della dieta: Diversi studi hanno misurato gli effetti della maca sulla fertilità maschile. Uno studio del 2020 ha scoperto che assumere 2 g di maca al giorno per 12 settimane ha migliorato in modo significativo ...

Grande successo per l'incontro con Jennifer Lahl a Pisa sull'utero in affitto: Facile intuire invece come l'enorme business che muove l'industria della fertilità nasconda forti ...(Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open è stato pubblicato lo studio " ...