Ferrovie dello Stato | big data per viaggi intelligenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) Doveano, oggi, le persone? Con quali mezzi si spostano? Quali sono le loro abitudini? La risposta a queste domande, per istituzioni e imprese che gravitano attorno al settore dei trasporti, rappresenterebbe un vero punto di svolta. Un modo per gestire in maniera mirata la mobilità, per migliorarla rendendola integrata e sostenibile. Grazie all'utilizzo dei Bigtutto questo non appare più come un obiettivo irraggiungibile. Lo dimostra il volume «Elementi metodologici per l'analisi della mobilità delle persone attraverso l'uso di Big», che verrà presentato oggi a Roma all'Auditorium dida Gruppo Fs, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Il Technical Paper – questo il nome della pubblicazione ...