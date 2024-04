Fermiamo gli sprechi | giornata mondiale dell’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) La, il World Water Day, che si celebra ogni 22 di Marzo, è ladi un doloroso grido d’allarme: la risorsa principale per la nostra vita, per la vita del pianeta e anche per l’economia scarseggia pericolosamente e gli effetti sono evidenti ovunque. Eppure non si riesce a comunicare l’urgenza del problema, come denuncia il vincitore dello Stockholm Water Prize, il cosiddetto "premio Nobel", l’ingegnere italiano Andrea Rinaldo. Non si riesce a spiegare ad esempio come la siccità e le inondazioni siano due facce della stessa medaglia legate ovviamente al cambiamento climatico. Qualche esempio: in Marocco il fiume più lungo del paese, il Muluya, ormai da qualche anno non riesce più a produrre acqua che sfocia nel mare, ma avviene il contrario ed è il mare ad ...