“Fermate tutto” Rissa choc a Forum | urla | insulti e schiaffi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)durante la puntata in onda il 9 aprile. La vicenda giudiziaria vede protagonista Luisa, che ha portato in tribunale il marito Francesco per chiedergli un sostegno economico per il figlio Julian, 23 anni tossicodipendente. Anche Luisa in passato ha fatto abuso di alcol e droghe e per questo motivo per un periodo le sono stati tolti i due figli, Julian e Clara, affidati al padre, il primo marito della donna, che vive in Sudamerica. Dopo anni Luisa si è risposata con Francesco e adesso, proprio a lui, chiede un aiuto economico per il figlio Julian che dovrebbe andare in una clinica per disintossicarsi. Durante la puntata l’uomo ha spiegato al giudice che non offrire le sue risorse per il recupero del ragazzo ed è scoppiata lain studio.in studio: due uomini vengono ...