L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 4 aprile 2024, in via Aldo Merola, attorno alle ore 9,45.Continua a leggere (fanpage)

È morto dopo due giorni di agonia . Martedì 2 aprile il terribile incidente in moto. Stefano Arce, il macellaio 43enne originario di Tivoli Terme, viaggiava in sella alla sua Kawasaki quando ha ... (ilcorrieredellacitta)

Ferito gravemente a Grottaglie: un arresto a Bologna Carabinieri - Il giorno di Pasqua, in Grottaglie, un 55enne del posto, nel corso di una discussione avrebbe accoltellato all’addome, ferendolo gravemente, un 48enne di Grottaglie, fuggendo subito dopo il fatto.noinotizie

Con lo scooter contro un camion, morto a 33 anni Riccardo Grandi - Sposato, residente a Grezzana, lavorava come chef a Verona. Era diretto in Lessinia per una gita, ma la sua corsa si è interrotta in Via Villa a Mezzane di Sotto ...veronasera

Investito sulle strisce. È grave al Niguarda - Un sessantenne investito e sbalzato di dieci metri da un'auto a Milano. Portato in codice rosso al Niguarda con numerose ferite, sottoposto a osservazione chirurgica. Incidente avvenuto mentre attrave ...ilgiorno