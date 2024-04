Femminicidio nel mondo del calcio | omicidio-suicidio | la ricostruzione agghiacciante | NOME e FOTO

(Di martedì 9 aprile 2024) Un’altra drammatica notizia ha sconvolto ildel: Florencia Guinazu è stata uccisa dall’ex marito, Ignacio Agustin Noto, che poi si è suicidato. Secondo quanto riferito dai media sudamericani, la donna aveva chiesto a novembre scorso il divieto di avvicinamento dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe chiuso a chiave la porta della stanza prima di commettere l’. La donna è stata strangolata, poi l’uomo si è tolto la vita. I messaggi di cordoglio Il Club Atlético Argentino ha pubblicato un messaggio sul profilo X: “Florencia Guiñazú è stata una giocatrice della Prima Divisione diFemminile a 11 del Club Atlético Argentino. Siamo molto dispiaciuti per il suo, che è stato un. Ieri il marito Ignacio Noto l’ha picchiata a ...

