Fedez risponde alle voci sulla sua presunta omosessualità e rivela se è mai stato con un uomo

Fedez è un fiume in piena. Nella sua vacanza a Miami con i figli e i genitori sta trovando il tempo anche per risponde re ad alcuni haters. Fedez e Chiara Ferragni, anche prima degli scandali e ... (today)

Dopo le notizie sulla crisi con Chiara Ferragni , l’orda degli hater contro Fedez ha trovato nuovo vigore. Il rapper e imprenditore, come ben sappiamo, non è solito lasciar correre le provocazioni ... (optimagazine)

Fedez a Belve difende Chiara Ferragni: «Ha sbagliato a prendersi tutte le colpe. Mi innamorai di lei per il sesso» - Fedez parla per la prima volta a Belve della sua separazione con Chiara Ferragni. Nell'intervista a tutto campo con Francesca Fagnani in onda martedì 9 aprile, l'ex giudice di ...leggo

Fedez in lacrime a Belve: "Tre anni difficili, con Chiara non abbiamo retto" - Il rapper ospite di Francesca Fagnani: "Non volevo piangere..." ...adnkronos

Fedez: «Tradimenti Si è fatto il nome di una ragazza molto nota dandole della sfasciafamiglie. Chiara Ferragni Il pandoro ha pesato» - Tutti a guardare il dito e nessuno che vedeva la luna. Alla fine, a far crollare il matrimonio più mediatico e digital d’Italia - quello tra Fedez e Chiara Ferragni - è stato ...ilmessaggero