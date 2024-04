Fedez piange a Belve | la verità su Chiara Ferragni | il tentato suicidio e la rottura con Luis Sal

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 9 aprile 2024) A poche ore dalla messa in onda, giungono le prime anticipazioni sull’intervista di, la trasmissione in onda stasera su Rai2 e condotta da Francesca Fagnani. C’è grande attesa attorno alle parole del rapper, soprattutto in riferimento alla crisi coned a quella che ormai sembra una separazione vera e propria., tutta lanell’intervista aNon si parlerà solo dellatra, ma di molti altri argomenti che hanno coinvolto il rapper negli ultimi delicati mesi: dalla fine della collaborazione conSal, fino a ripercorrere la sua adolescenza non semplice ed infine passando per il rapporto controverso con il ...