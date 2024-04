Fedez in lacrime a Belve | Chiara sarà sempre la donna più importante della mia vita

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Sono stati 3 anni molto difficili . Purtroppo non abbiamo retto". Fedez si commuove e non trattiene le lacrime a Belve , nell'intervista a Francesca ... (dayitalianews)

Il rapper ospite di Francesca Fagnani: "Non volevo piangere..." "Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto". Fedez si commuove e non trattiene le lacrime a Belve, ... (sbircialanotizia)