Fedez | il pandorogate ha pesato sulla crisi con Chiara Il rapper si confessa a Belve | Ho tentato il suicidio a 18 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 9 aprile 2024) Momenti di commozione, spunti ironici, irritazione: si alternano i registri nella lunga intervista esclusiva a, in onda stasera in prima serata su Rai2, in cuiparla per la prima volta della separazione daFerragni. E nella confessione a tutto campo con Francesca Fagnani ilsi sofferma anche sul suo rapporto turbolento con la politica,rottura con Luis Sal, ex socio...