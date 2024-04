Fedez choc a “Belve” | la verità su Chiara Ferragni | Luis Sal | i tradimenti e il suicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Questa sera andrà in onda a “” l’intervista di Francesca Fagnani ache, secondo quanto trapelato finora, toccherà temi molto sensibili e delicati a partire dalla rottura con. Il rapper avrebbe iniziato a piangere quando ha parlato della separazione con l’influencer, un evento di straordinaria portata mediatica che ha fatto molto rumore.ha poi parlato di altri argomenti scottanti come la sua difficile adolescenza e la rottura con l’ormai ex amicoSal. La crisi conNonostante la presunta diffida che laavrebbe fatto aintimandogli di non parlare della loro crisi sentimentale, il rapper non ha potuto fare a meno di ...