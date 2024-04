Fedez a Belve | la verità sulla crisi con Chiara Ferragni

(Di martedì 9 aprile 2024) Il rapper tra commozione e rabbia risponde alle domande in una lunga intervista: "A 18 anni ho tentato il suicidio" "Ha influito il caso Balocco nella? Sì, sì, sì".risponde così a Francesca Fagnani, nell'intervista in onda stasera asu Raidue,del matrimonio con. Il rapper risponde alle

Fedez parla per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, in un'intervista esclusiva a Belve che andrà in onda questa sera 9 aprile alle ore 21.30. Tra momenti di... (ilmessaggero)

Fedez a Belve svela i motivi della crisi con Chiara Ferragni e il tentato suicidio a 18 anni: le anticipazioni - A Belve, Fedez ha parlato dei motivi della crisi con Chiara Ferragni, del caso Balocco, del tentato suicidio a 18 anni e della separazione con Luis Sal.notizie.virgilio

Belve, Fedez si confessa sulla crisi con Chiara Ferragni: quanto ha pesato il pandoro-gate - Fedez parla a Belve, su Rai2, raccontando tutti i retroscena per la prima volta dopo la rottura con Chiara Ferragni. Nell’intervista con ...iltempo

Fedez a Belve: 'Il pandoro-gate ha influito sulla crisi con Chiara' - In una lunga intervista esclusiva a Belve, in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2, Fedez parla per la prima volta con Francesca Fagnani dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, tra momenti di ...ansa