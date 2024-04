Fedez a Belve | in lacrime racconta la crisi con Chiara Ferrigni | il caso Balocco e il tentato suicidio a 18 anni | “Sarà sempre la donna più importante della mia vita”- Video

(Di martedì 9 aprile 2024)siin esclusiva a Francesca Fagnani durante il programmaandato in onda questa sera, martedì 9 aprile 2024, in prima serata su Rai 2. Durante la chiacchierata il cantante, quasi ex marito diFerragni, parlaconiugale,sua adolescenza, di quando lo chiamavano Gay e delche ha investito la madre dei suoi figli Leone e Vittoria., il cantante insiQuella aè sicuramente l’intervista più attesastagione di. Un’intervista che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno e che questa sera su Rai 2 ...

Nella puntata in onda martedì 9 aprile, il cantante si racconta a tutto tondo, spiegando le ragioni della separazione dolorosa da Chiara Ferragni (in cui ha influito lo scandalo del pandoro) ma anche ... (vanityfair)

Fedez è stato ospite a Belve da Francesca Fragnani: il rapper rompe il silenzio in svela ndo retroscena e dettagli Fedez ospite a Belve rilascia la sua prima intervista televisiva dopo la crisi con ... (361magazine)

È andata in onda nella puntata di Belve di martedì 9 aprile l’attesa intervista nella quale Fedez ha raccontato la sua versione a proposito della separazione dalla moglie Chiara Ferragni e ne ha ... (fanpage)

Fedez a Belve difende Chiara Ferragni: «Ha sbagliato a prendersi tutte le colpe. Mi innamorai di lei per il sesso» - Fedez parla per la prima volta a Belve della sua separazione con Chiara Ferragni. Nell'intervista a tutto campo con Francesca Fagnani in onda martedì 9 aprile, l'ex giudice di ...leggo

Fedez in lacrime a Belve: "Tre anni difficili, con Chiara non abbiamo retto" - Il rapper ospite di Francesca Fagnani: "Non volevo piangere..." ...adnkronos

Fedez: «Tradimenti Si è fatto il nome di una ragazza molto nota dandole della sfasciafamiglie. Chiara Ferragni Il pandoro ha pesato» - Tutti a guardare il dito e nessuno che vedeva la luna. Alla fine, a far crollare il matrimonio più mediatico e digital d’Italia - quello tra Fedez e Chiara Ferragni - è stato ...ilmessaggero