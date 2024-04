Fedez a Belve | «Ho tentato il suicidio a 18 anni Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara? Sì» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Per la prima volta dopo la sua separazione daFerragni,parla a. «Hailnella? Sì, sì, si». E quando la conduttrice Francesca Fagnani incalza e chiede: «Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?», sale la tensione in studio. E ancora un’altra domanda spinosa: «Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?». Il rapper inizia, dopo una iniziale ritrosia, a spiegare alcuni motivi di una decisione sofferta. «Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…», chiede la conduttrice. Il rapper inizia, rispondendo: «Ecco mi fai subito smettere di piangere». E scherza: «Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa… così di punto in ...