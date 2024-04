Fedez a Belve ammette | Nella crisi con Chiara Ferragni ha influito il caso Balocco VIDEO

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024)è l'ospite più atteso della puntata odierna die a Francesca Fagnani ha rivelato che ilin cuiè coinvolta ha in effetti avuto un certo pesomatrimoniale.si prepara a una puntata bollente perchè stasera in studio ci sarà, l'ospite più atteso già da quando, un anno fa, la RAI aveva bloccato la sua partecipazione. Figurarsi ora! Perchè nel frattempo, come tutto il mondo sa, il suo matrimonio conè finito (almeno fino al prossimo aggiornamento), l'amicizia storica con Luis Sal è finita (in tribunale), lui è quasi morto per un'emorragia interna. Se il tempo è più spesso tiranno, questa volta, insomma, si è ...