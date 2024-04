Federica Sciarelli pensa alla pensione | Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati

(Di martedì 9 aprile 2024) La storica conduttrice di Chi l’ha visto?,, sarebbe in procinto di lasciare il piccolo schermo.

La conduttrice ammette la possibilità della pensione in una intervista a Libero: "O si fa un patto col diavolo, complice l'azienda, oppure vedremo".Continua a leggere (fanpage)

Federica Sciarelli parla del suo futuro: “Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati” - Quest’anno “Chi l’ha visto” compie 35 anni, di cui gli ultimi 20 tutti condotti dall’insostituibile Federica Sciarelli, che ha spento 65 candeline lo scorso ottobre. Dunque, l’anno prossimo Federica e ...ilfattoquotidiano

Federica Sciarelli pensa alla pensione: "Ho dei riposi accumulati" - Nel 2025 Federica Sciarelli vorrebbe andare in pensione. Non si tratta di una decisione certa, ma la conduttrice si confronterà con l'azienda per trovare un accordo futuro ...105

Federica Sciarelli, stoccata ad altri programmi: “Tutti copiano Chi l’ha visto” - Lunga intervista di Federica Sciarelli pubblicata sulle pagine del numero del settimanale Nuovo uscito nelle edicole qualche giorno fa. Nell'intervista in ...lanostratv