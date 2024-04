“Fatemi dire questa cosa su Ilary Blasi” Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria spiazza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) L’deiè tornata in tv senza. Dopo tre anni l’ex moglie di Francesco Totti e ormai storica conduttrice del reality show non è più al timone del reality show di Canale 5. Al suo posto, fino a poco tempo fa opinionista del programma, e in precedenza concorrente e vincitrice. Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che nell’ultimo anno ha portato avanti la trasformazione della sua azienda. “Vorremmo provare a fare una nuova, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta: ...