Dr. Max in tv con una campagna al grande pubblico - Dr. Max Group si presenterà al pubblico italiano con una nuova campagna pubblicitaria.farmaciavirtuale

Omeoimprese, al via campagna per “spiegare l’omeopatia” - Omeoimprese ha avviato una campagna destinata al pubblico di FARMACIE e studi medici per approfondire i temi in materia di omeopatia.farmaciavirtuale

La Salute Regionale: insieme per sostenere una nuova sanità - Paolo Zangrillo: "Così le FARMACIE diventano un punto di riferimento per i cittadini" - "Abbiamo lavorato intensamente sul settore farmaceutico: l'esperienza della pandemia ci ha insegnato come la FARMACIE siano diventate un punto di riferimento per la sanità del territorio. Nel consigli ...telenord